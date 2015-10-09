UKRAINE AGRI-FOOD APEX LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Loan to Ukraine to finance the upgrading of cereals, oil seeds and aquaculture, as well as fisheries value chains.
The EIB loan will primarily support SMEs along the target value chains. Key investment gaps to be addressed include agricultural field machinery; drying, storage, processing and logistics capacity; and investments in aquaculture and cold chain infrastructure in the fish sector. The loan will also be available for investment in public sector infrastructure, such as testing laboratories, research and vocational training facilities and fish stock monitoring capacity that supports the sustainable flow of produce from producer to consumer along these value chains.
The project aims to have a positive impact on the rural economy as well as on the environment and public health. The limited size of the sub-projects to be financed will ensure that any negative environmental and social impacts are limited and that these can be managed with appropriate mitigation measures. Selection of financial intermediaries will focus on their capacity and procedures to ensure alignment of the sub-projects with the Bank's environmental and social policy, which is based on the principles of EU regulations.
The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The project is expected to be supported further by the EU through grants made available by its Neighbourhood Investment Facility (NIF) for blending and capacity building purposes. This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.