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UKRAINE AGRI-FOOD APEX LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 400.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2015 : 400.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2015
20150476
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRAINE AGRI-FOOD APEX LOAN
Ministry of Finance of Ukraine, eligible financial institutions
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan to Ukraine to finance the upgrading of cereals, oil seeds and aquaculture, as well as fisheries value chains.

The EIB loan will primarily support SMEs along the target value chains. Key investment gaps to be addressed include agricultural field machinery; drying, storage, processing and logistics capacity; and investments in aquaculture and cold chain infrastructure in the fish sector. The loan will also be available for investment in public sector infrastructure, such as testing laboratories, research and vocational training facilities and fish stock monitoring capacity that supports the sustainable flow of produce from producer to consumer along these value chains.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project aims to have a positive impact on the rural economy as well as on the environment and public health. The limited size of the sub-projects to be financed will ensure that any negative environmental and social impacts are limited and that these can be managed with appropriate mitigation measures. Selection of financial intermediaries will focus on their capacity and procedures to ensure alignment of the sub-projects with the Bank's environmental and social policy, which is based on the principles of EU regulations.

The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The project is expected to be supported further by the EU through grants made available by its Neighbourhood Investment Facility (NIF) for blending and capacity building purposes. This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE AGRI-FOOD APEX LOAN
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64076392
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150476
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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UKRAINE AGRI-FOOD APEX LOAN
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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