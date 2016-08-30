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RFI INVESTIMENTI RETE

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 1.000.000.000 €
Verkehr : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2016 : 1.000.000.000 €
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22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RFI INVESTIMENTI RETE
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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RFI INVESTIMENTI RETE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt Darlehen über eine Milliarde Euro für mehr Eisenbahnsicherheit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/10/2016
20150469
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RFI INVESTIMENTI RETE
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 2003 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a large number of railway infrastructure schemes throughout Italy. The schemes are included in the Programme Contract for Investments between the Ministry of Infrastructure and Transport ("MIT") and Rete Ferroviaria Italiana ("RFI") aiming to provide the necessary investments to ensure high safety and performance standards on the Italian railway network. Schemes financed by the Bank will target level crossing protection, tunnel safety, station accessibility, noise and hydrogeological risk mitigation.

The project is expected to contribute to preserving and, in some cases, increasing the quality of rail services provided in Italy and will, thereby, contribute to the sustainable transport in line with the EU objectives. The project is also partially located in a convergence zone and by facilitating access will promote regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an investment programme, therefore the need for an EIA may vary according to each scheme and will be analysed on a case by case basis, based on any potential significant impacts on protected areas and cumulative impacts assessment. Nevertheless, based on the nature of works included in the project – which will be mainly undertaken on already existing infrastructures – most schemes are not expected to be subject to EIA. The compliance with environmental and nature conservation directives will be reviewed at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that project implementation contracts have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RFI INVESTIMENTI RETE
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RFI INVESTIMENTI RETE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt Darlehen über eine Milliarde Euro für mehr Eisenbahnsicherheit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RFI INVESTIMENTI RETE
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67606943
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150469
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RFI INVESTIMENTI RETE
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165522943
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150469
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RFI INVESTIMENTI RETE
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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RFI INVESTIMENTI RETE
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Datenblätter
RFI INVESTIMENTI RETE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt Darlehen über eine Milliarde Euro für mehr Eisenbahnsicherheit

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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