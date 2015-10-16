VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns research, development and innovation (RDI) investments in the areas of fuel efficiency, pollutant emissions and active and passive safety. In addition, the project includes a number of activities related to innovative powertrains and alternative fuels as well as novel projects in the area of efficient mobility (platooning). The projects concern powertrain, component and vehicle-related activities in all three divisions (commercial vehicles, buses and construction equipment) and will be carried out in the promoter's technical centres in Sweden and France.
The investment programme will have a positive environmental impact through the reduction of truck emissions and fuel consumption, and will allow the promoter to develop the next powertrain generation compliant with upcoming regulations. In addition, and given the high importance of fuel consumption in the commercial vehicles segment, the activities on fuel efficiency will allow the promoter to maintain its competitive advantage in the segment, consequently securing its research and development (R&D) activities and overall workforce in Europe.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.