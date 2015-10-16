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VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 60.000.000 €
Schweden : 540.000.000 €
Industrie : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2016 : 30.000.000 €
30/03/2017 : 30.000.000 €
16/12/2016 : 270.000.000 €
30/03/2017 : 270.000.000 €
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21/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt die Forschungsaktivitäten des Volvo-Konzerns zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und Sicherheit von Nutzfahrzeugen und Bussen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2016
20150457
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
RDI Vehicle
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns research, development and innovation (RDI) investments in the areas of fuel efficiency, pollutant emissions and active and passive safety. In addition, the project includes a number of activities related to innovative powertrains and alternative fuels as well as novel projects in the area of efficient mobility (platooning). The projects concern powertrain, component and vehicle-related activities in all three divisions (commercial vehicles, buses and construction equipment) and will be carried out in the promoter's technical centres in Sweden and France.

The investment programme will have a positive environmental impact through the reduction of truck emissions and fuel consumption, and will allow the promoter to develop the next powertrain generation compliant with upcoming regulations. In addition, and given the high importance of fuel consumption in the commercial vehicles segment, the activities on fuel efficiency will allow the promoter to maintain its competitive advantage in the segment, consequently securing its research and development (R&D) activities and overall workforce in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64227411
Thema
Environment
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150457
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133502137
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150457
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Datenblätter
VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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