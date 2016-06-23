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POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Madagaskar : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/06/2016 : 40.000.000 €
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19/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
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31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Madagaskar: Europäische Union bekräftigt ihr Engagement für die Straßeninfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/06/2016
20150456
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Post-disaster reconstruction of transport and flood-protection infrastructure, predominantly in the Antananarivo region, damaged during the extreme weather of spring 2015

The project will focus on infrastructure damage directly caused by recent flooding. Selected schemes concern key sections of road, dykes and bridges damaged or even destroyed by flooding and causing severe disruptions in the area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located within the EU, the project components would not require an environmental impact assessment (EIA) as they consist of the reconstruction of existing infrastructure.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
19/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Madagaskar: Europäische Union bekräftigt ihr Engagement für die Straßeninfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62644759
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150456
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169749120
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150456
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
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Datenblätter
POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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