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ECOTITANIUM

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/05/2017 : 30.000.000 €
Andere Links
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10/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOTITANIUM
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28/10/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ECOTITANIUM - Site de Saint-Georges-de-Mons (63)
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ECOTITANIUM
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB fördert erste Anlage in Europa zum Titan-Recycling in der Luftfahrt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/05/2017
20150454
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ECOTITANIUM
ERAMET SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

First European facility for recycling aviation-grade titanium

The project comprises the first European industrial plant to recycle and re-melt aviation-grade scrap titanium metal and titanium alloys. All aviation-grade European titanium scrap currently has to be exported, mainly to the United States, as no such facility exists in Europe. The project would therefore close the recycling loop, making use of valuable metal scraps from European manufacturing sources which are currently lost for the European market, and thereby help to establish a circular economy for titanium metal and alloys in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) was conducted in 2014 by an independent consultant. It was approved at the end of 2014 by the competent authority. It concludes that the project has no major negative impact on the environment.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
10/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOTITANIUM
28/10/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ECOTITANIUM - Site de Saint-Georges-de-Mons (63)
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ECOTITANIUM
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB fördert erste Anlage in Europa zum Titan-Recycling in der Luftfahrt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOTITANIUM
Datum der Veröffentlichung
10 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66342158
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150454
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ECOTITANIUM - Site de Saint-Georges-de-Mons (63)
Datum der Veröffentlichung
28 Oct 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70856907
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150454
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ECOTITANIUM
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90165990
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150454
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOTITANIUM
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28/10/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ECOTITANIUM - Site de Saint-Georges-de-Mons (63)
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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