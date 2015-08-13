Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW

Unterzeichnung(en)

Betrag
258.344.629,52 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 258.344.629,52 €
Verkehr : 258.344.629,52 €
Unterzeichnungsdatum
15/02/2018 : 8.344.629,52 €
15/02/2018 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - B96n-Erlaeuterungsbericht
Related public register
15/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Neuruppin-Oberkraemer-Erlaeuterungsbericht
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Pankow
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Oberkraemer-Schwanebeck
Related public register
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - 250 Millionen Euro für Autobahnen A10 und A24

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/02/2018
20150448
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 258 million
EUR 652 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design (partly), construction (partly), financing, operation and maintenance of the A10/A24 motorway section between Neuruppin (A24) and the intersection Pankow (A10/A114) in the German State Brandenburg. In particular, the project comprises the widening (2x3) of a 29.6km section of the A10 motorway as well as reconstruction of a 29.2km section of A24. The 30 year PPP-Contract will also include the operation and maintenance of the widened and reconstructed sections and will be remunerated on an availability basis.

The main economic benefits of the project will stem from reduced travel times and improved road safety, thanks to enhanced road capacity. Likewise vehicle operating costs for road users are expected to decrease.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EC. Compliance with the SEA directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC will be reviewed at appraisal.

The project is being procured in accordance with Directives 2004/18/EC, 2004/17/EC and 2007/66/EC through a negotiated procedure with pre-qualification, including international publication in the Official Journal of the EU (OJEU). The tender process was launched in June 2015 with prior publication of the contract notice in the OJEU (2015/S 105-190010).

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - B96n-Erlaeuterungsbericht
15/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Neuruppin-Oberkraemer-Erlaeuterungsbericht
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Pankow
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Oberkraemer-Schwanebeck
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - 250 Millionen Euro für Autobahnen A10 und A24

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - B96n-Erlaeuterungsbericht
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60830167
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150448
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - Neuruppin-Oberkraemer-Erlaeuterungsbericht
Datum der Veröffentlichung
15 Aug 2015
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60831254
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150448
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Pankow
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60833910
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150448
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Oberkraemer-Schwanebeck
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60834408
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150448
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62893036
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150448
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
216976552
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150448
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - B96n-Erlaeuterungsbericht
Related public register
15/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Neuruppin-Oberkraemer-Erlaeuterungsbericht
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Pankow
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Oberkraemer-Schwanebeck
Related public register
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Andere Links
Übersicht
AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Datenblätter
AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - 250 Millionen Euro für Autobahnen A10 und A24

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - 250 Millionen Euro für Autobahnen A10 und A24
Andere Links
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - B96n-Erlaeuterungsbericht
Related public register
15/08/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Neuruppin-Oberkraemer-Erlaeuterungsbericht
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Pankow
Related public register
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Oberkraemer-Schwanebeck
Related public register
09/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen