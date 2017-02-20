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TRAMWAJE SLASKIE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
109.382.026,91 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 109.382.026,91 €
Verkehr : 109.382.026,91 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2021 : 6.775.445,44 €
18/12/2018 : 31.320.014,93 €
18/12/2018 : 31.320.014,93 €
30/11/2021 : 39.966.551,61 €
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30/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAJE SLASKIE II - Environmental Decision
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09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAJE SLASKIE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2018
20150445
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRAMWAJE SLASKIE II
TRAMWAJE SLASKIE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 486 million (EUR 115 million)
PLN 1554 million (EUR 369 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of tramway network in Silesia Region and renewal of tramway fleet

The project consists of several tram infrastructure construction and upgrading throughout Upper Silesia (Gorny Slask) region in Poland, including: • construction of 4 new sections of tram lines (total line length of 9 km) • modernisation of 22 sections of existing tram lines (total line length of 60 km) • acquisition of 45 new tram units rolling stock for operation on the new sections of tramway lines and to replace obsolete rolling stock. The new sections of tramway lines will partly replace the existing bus services. A significant part of the project is expected to be funded by the EU (Cohesion Fund).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of several separate investments and some of the investments (construction of new tram lines) fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, and may therefore require an Environmental Impact Assessment. The promoter already obtained the relevant authority permits for some schemes. This will be assessed during the appraisal. Should any investment have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock will be checked during appraisal.

The bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been / will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU or Directive 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAJE SLASKIE II - Environmental Decision
01/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAJE SLASKIE II - Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu
30/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAJE SLASKIE II - Environmental Decision 2
09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAJE SLASKIE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAJE SLASKIE II - Environmental Decision
Datum der Veröffentlichung
30 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78667875
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150445
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAJE SLASKIE II - Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78686238
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150445
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAJE SLASKIE II - Environmental Decision 2
Datum der Veröffentlichung
30 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79590048
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150445
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAJE SLASKIE II
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77674473
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150445
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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TRAMWAJE SLASKIE II
Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen