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JSC BANK REPUBLIC LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.639.287,64 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 22.639.287,64 €
Durchleitungsdarlehen : 22.639.287,64 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2016 : 22.639.287,64 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: Weitere EIB-Darlehen für KMU und Midcap-Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2016
20150441
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JSC BANK REPUBLIC LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
JSC BANK REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 23 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan is dedicated to the financing of SMEs and Mid-Caps engaging in trade and commerce in Georgia.

The proposed operation aims to provide attractive financing to SMEs and Mid-Caps in Georgia engaging in trade and commerce.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation, EU legislation or EIB standards and principles, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation, EU legislation or EIB standards and principles, as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: Weitere EIB-Darlehen für KMU und Midcap-Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Georgien: Weitere EIB-Darlehen für KMU und Midcap-Unternehmen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen