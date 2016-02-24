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FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2016 : 50.000.000 €
29/07/2016 : 50.000.000 €
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27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2016
20150435
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS
BPI-GROUPE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 650 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns participation in a fund backed by the French government via the Programme d'Investissement d'Avenir. The fund is managed by BPI France, which regroups Oséo, CDC Entreprises, the Fond Stratégique d'Investissement (FSI) and FSI Régions.

The fund is earmarked to take minority positions in joint venture with private sector entities, mostly small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the manufacturing sectors, enabling them to industrialise new technologies, processes and products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It is likely that some or all of the investments in which the fund will participate form part of projects which fall under EU environmental legislation. The Bank will require the fund to comply with the Bank's standards.

Investments by the fund will be limited to private entities not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66099397
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150435
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS
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Datenblätter
FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen