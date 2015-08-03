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BST LOAN FOR SMES MIDCAPS & OTHER PRIORITIES IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 500.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2017 : 150.000.000 €
20/12/2016 : 150.000.000 €
27/11/2015 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2015
20150431
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BST LOAN FOR SMES MIDCAPS & OTHER PRIORITIES IV
BANCO SANTANDER TOTTA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for financing of small and medium-sized projects carried out primarily by SMEs and midcaps mainly located in Portugal. Part of the loan could be allocated to other small projects promoted by other entities.

The loan is expected to be mainly used - at least 70% - for the financing of small and medium-sized investment projects in eligible sectors carried out by SMEs and mid-cap enterprises (up to 3 000 employees), primarily in Portugal but also in other European countries. The proposed EIB loan would promote medium- and long-term lending for capital investment, and would mainly contribute to strengthen the productivity and competitiveness of SMEs and midcaps. The majority of projects are expected to be in convergence areas. Some of the projects may support investment in education, industry, service, tourism, energy savings or renewable energy, protection of the environment or research and development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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