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FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2016 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt das Umwelttechnologie-Investitionsprogramm von Finnlines

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2016
20150428
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
FINNLINES OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 118 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the retrofitting of sulphur oxide (SOx) "scrubbers" to the promoter's fleet as well as propeller re-bladings of six vessels.

The scrubber retrofits are being performed in order that the promoter's vessels comply with the EU Sulphur Directive which restricts vessels operating in EU sulphur emission areas (SECAs) from emitting more than 0.1% sulphur in their exhaust gases from January 2015. The re-bladings are designed to increase propulsion efficiency and thereby decrease fuel consumption and emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the sulphur scrubber and re-blading retrofits of roll-on/roll-off passenger/freight (ro-pax) and roll-on/roll-off freight (ro-ro) vessels and does not require an environmental impact assessment (EIA) under Annex II of Directive 2011/92/EC. Any potential environmental issues will be investigated during the project's appraisal.

The promoter is a private company which is not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter's processes during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt das Umwelttechnologie-Investitionsprogramm von Finnlines

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62644854
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150428
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85755311
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150428
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
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Datenblätter
FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt das Umwelttechnologie-Investitionsprogramm von Finnlines

Aktuelles und Storys

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05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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