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KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 240.000.000 €
Gesundheit : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2015 : 240.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2015
20150386
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 480 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The financing of small and medium-sized investments in hospital infrastructure in the Federal State of Brandenburg in the period 2014-2018.

The project's objective is to improve hospital infrastructure in the Federal State of Brandenburg and thus to strengthen the provision of health services in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required, as well as the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63899403
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150386
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88900733
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150386
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG
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Datenblätter
KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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