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RENTENBANK SME AGRICULTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2015 : 400.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2015
20150377
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RENTENBANK SME AGRICULTURE II
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK, ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) for Rentenbank's promotional programmes dedicated to SME financing.

Financing of small projects carried out by SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen