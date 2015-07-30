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ROAD NETWORK MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 275.000.000 €
Verkehr : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2022 : 135.000.000 €
7/03/2016 : 140.000.000 €
Andere Links
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19/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD NETWORK MODERNISATION
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ROAD NETWORK MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB fördert Sanierung des Straßennetzes
Related sub-project
M85 CSORNA-SOPRON (FL 2015-0371)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/03/2016
20150371
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROAD NETWORK MODERNISATION (HU)
HUNGARY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million
EUR 1200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation, upgrade and construction of strategic sections of the road network in Hungary.

The operation will support the improvement and development of the road network in Hungary. The individual schemes will have an important socio-economic role in developing the key transport links and feeder roads to the strategic network and TEN-T.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of a framework loan of multiple schemes that may be classes of development that fall under either Annex I or II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (Directive 2001/42/EC) or whether the schemes impact an area forming part of the Natura 2000 network will also be determined. It is a requirement that all schemes are to be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The procurement and contract strategy for the project and individual schemes will be determined.

Weitere Unterlagen
19/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD NETWORK MODERNISATION
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Projekte zum thema
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M85 CSORNA-SOPRON (FL 2015-0371)
Andere Links
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Ungarn: EIB fördert Sanierung des Straßennetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD NETWORK MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63715521
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150371
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROAD NETWORK MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
205867098
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150371
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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19/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD NETWORK MODERNISATION
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ROAD NETWORK MODERNISATION
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Übersicht
ROAD NETWORK MODERNISATION (HU)
Datenblätter
ROAD NETWORK MODERNISATION
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Related sub-project
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen