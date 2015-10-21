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ASF DEPLACEMENT DE L A9

Unterzeichnung(en)

Betrag
390.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 390.000.000 €
Verkehr : 390.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/04/2016 : 390.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ASF DEPLACEMENT DE L A9
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20/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASF DEPLACEMENT DE L A9

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/04/2016
20150365
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ASF DEPLACEMENT DE L A9
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 410 million
EUR 825 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Relocation works of the A9 around Montpellier in southern France

The main benefits of the project are expected to be improvements to the environment and safety and in traffic fluidity and management, leading to reduced congestion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/406/EEC will be reviewed at appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ASF DEPLACEMENT DE L A9
20/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASF DEPLACEMENT DE L A9
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASF DEPLACEMENT DE L A9

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Datum der Veröffentlichung
19 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65335723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150365
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Datum der Veröffentlichung
20 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65349871
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150365
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95059406
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150365
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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19/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ASF DEPLACEMENT DE L A9
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20/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASF DEPLACEMENT DE L A9
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Übersicht
ASF DEPLACEMENT DE L A9
Datenblätter
ASF DEPLACEMENT DE L A9

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen