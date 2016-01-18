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HOPITAL DE MONTPELLIER

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 55.000.000 €
Gesundheit : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/07/2017 : 55.000.000 €
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11/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL DE MONTPELLIER
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB finanziert neues Labormedizingebäude der Uniklinik Montpellier

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2017
20150358
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HOPITAL DE MONTPELLIER
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 millions
EUR 140 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Création d'un site unique de biologie sur le site du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier et opérations associées

Le projet constitue la 1ère phase du plan de restructuration du CHU de Montpellier incluant la construction d'un nouveau bâtiment destiné au rassemblement des laboratoires de biologie ainsi que quelques opérations connexes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La directive 2011/92/UE (amendée 2014/52/UE) ne mentionne pas spécifiquement le besoin d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les bâtiments hospitaliers mais il se pourrait que ce projet puisse être repris comme un projet de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Les bâtiments impactés par le projet devront respecter à minima les standards nationaux en matière d'efficacité énergétique. La performance énergétique ciblée ainsi que l'ensemble des éléments relatifs seront vérifiés durant l'instruction en même temps que l'ensemble des aspects environnementaux du projet.

Les procédures d'appel d'offre utilisées pour les bâtiments publics doivent être en conformité avec les directives communautaires en matière de passation de marché (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) avec publication des appels d'offres au Journal Officiel de l'Union Européenne. Les procédures mises en œuvre seront contrôlées lors de l'instruction.

Weitere Unterlagen
11/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL DE MONTPELLIER
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL DE MONTPELLIER
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72208756
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150358
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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