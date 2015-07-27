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EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 37.500.000 €
Industrie : 37.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2016 : 17.500.000 €
27/07/2016 : 20.000.000 €
Andere Links
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03/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
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03/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2016
20150352
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
SPOLDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 75 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Construction of a milk powder factory and extension of the existing plant by new production lines.

Expansion and diversification of business.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 2011/92/EC and will be implemented adjacent to an existing milk processing factory. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. Full environmental details will be verified during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The details will be verified during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
03/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
03/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
Datum der Veröffentlichung
3 Feb 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64495697
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150352
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
Datum der Veröffentlichung
3 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64517246
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150352
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92784054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150352
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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03/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
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03/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
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Übersicht
EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
Datenblätter
EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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