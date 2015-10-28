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CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
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02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
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17/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME - Link to Promoter's website for EIA documentation
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2016
20150335
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
Caruna Networks Oy
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 529 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Caruna Oy and Caruna Espoo Oy will invest to weather-proof transmission and distribution networks in Finland to enhance the security of supply.

Distribution network modernisation and modification to increase security of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme includes certain number of facilities that fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The environmental aspects of the project will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

none

Weitere Unterlagen
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
17/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME - Link to Promoter's website for EIA documentation
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64488355
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150335
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME - Link to Promoter's website for EIA documentation
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2019
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95349304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150335
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92163051
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150335
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
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17/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME - Link to Promoter's website for EIA documentation
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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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