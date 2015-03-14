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BEATRICE OFFSHORE

Unterzeichnung(en)

Betrag
681.747.350,92 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 681.747.350,92 €
Energie : 681.747.350,92 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2016 : 292.177.436,11 €
20/05/2016 : 389.569.914,81 €
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24/10/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - BEATRICE OFFSHORE
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04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEATRICE OFFSHORE
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europa unterstützt Windpark Beatrice vor der Küste von Caithness mit 500 Millionen Pfund Sterling

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/05/2016
20150314
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BEATRICE OFFSHORE
/
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 525 million (EUR 714 million)
GBP 1951 million (EUR 2655 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An offshore windfarm of around 600 MW, located about 14 km from the Caithness coast near Wick, Scotland

The project aims to enable the UK to achieve its ambitious target of energy consumption based on renewable energy sources in 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics the project is classified as an Annex II project according to Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). Thus, the project is subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. In this case, two separate EIAs were carried out for the offshore and the onshore works, and planning consent was granted in 2014 and 2013, for the offshore and onshore works respectively. The Bank will review the project's authorisation process during appraisal and verify compliance with relevant directives of the EU.

Directive 2004/17/EC does not apply to contracts awarded by contracting entities intended to enable them to carry out electricity supply in England, Scotland and Wales (Decision 2007/141/EC). The project is therefore considered to be exempt from public procurement requirements.

Weitere Unterlagen
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europa unterstützt Windpark Beatrice vor der Küste von Caithness mit 500 Millionen Pfund Sterling

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - BEATRICE OFFSHORE
Datum der Veröffentlichung
24 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62682225
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150314
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEATRICE OFFSHORE
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63825920
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150314
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/10/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - BEATRICE OFFSHORE
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Übersicht
BEATRICE OFFSHORE
Datenblätter
BEATRICE OFFSHORE
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen