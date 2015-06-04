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IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2016 : 37.500.000 €
30/11/2016 : 37.500.000 €
Andere Links
Related public register
15/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2016
20150273
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
IMPAX ASSET MANAGEMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EU renewable energy infrastructure fund

The fund aims to invest mainly in the construction of on-shore wind, solar and hydro projects, primarily in selected European countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC.

Weitere Unterlagen
15/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
Datum der Veröffentlichung
15 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61323649
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150273
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165050229
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150273
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B
Andere Links
Übersicht
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
Datenblätter
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen