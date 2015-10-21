Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 20.000.000 €
Stadtentwicklung : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/09/2017 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/09/2017
20150267
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
MUNICIPALITY OF THESSALONIKI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will finance investments in the medium-term investment programme of the Municipality of Thessaloniki aiming for urban development and regeneration of the city.

The project will contribute to urban renewal and transformation by meeting the challenges of the financial crisis and the demographic changes. The project will bring about a significant improvement in the quality of life for the citizens of Thessaloniki and support the municipality's strategy for growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Greece, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives (2011/92/EU and 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU), if relevant to the project, will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64570092
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150267
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
247063836
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150267
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Andere Links
Übersicht
THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datenblätter
THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen