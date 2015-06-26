NEUE FAHRZEUGE U-BAHN NUERNBERG

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of procuring and putting into operation new rolling stock (trains) for the Nuremberg underground, servicing the Cities of Nuremberg and Fuerth in the German federal state of Bavaria, in the administrative region of Middle Franconia.
The existing rolling stock will reach the end of its calculated service life by 2019 and has to be replaced. The new rolling stock will be more energy efficient, environmentally friendly and designed for passenger comfort, and will provide other benefits such as barrier-free access and increased pram space, among other things.
The manufacture of rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337EEC, as modified. It is not clear at this stage if any depots are necessary. New depots – if any –could fall under Annex II of the EIA Directive, and therefore may be subject to an EIA procedure. This aspect will be investigated during appraisal in order to confirm that this and other applicable EU environmental requirements will be complied with.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The tender is published under 2014/S 127-227550 d.d. 5-7-2014.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.