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BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
71.187.888,57 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 71.187.888,57 €
Stadtentwicklung : 19.220.729,92 €
Verkehr : 51.967.158,65 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2017 : 19.220.729,92 €
6/12/2017 : 51.967.158,65 €
Andere Links
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2017
20150255
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III
CITY OF BIALYSTOK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 300 million (EUR 71 million)
PLN 2020 million (EUR 479 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns urban and infrastructure development of the city of Bialystok in the years 2015-20. The individual projects concern roads, energy efficiency, cultural heritage, public transportation, education (schools), sport facilities, sewage and water.

The multi-sector operation will support investments dedicated to the construction and improvement of urban roads, public transport, social housing schemes and other investments related to urban infrastructure (e.g. schools, cultural and sports facilities, etc.).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79094096
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150255
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158942631
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150255
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III
Andere Links
Übersicht
BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III
Datenblätter
BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen