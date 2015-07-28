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GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2015 : 150.000.000 €
Andere Links
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15/12/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
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04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2015
20150250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
TIWAG-TIROLER WASSERKRAFT AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 472 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new hydropower plant on the Upper Inn river

The project will support EU energy policy, which favours a strong increase in renewable power production, and will help maintain the reliability of the electricity system. The project will to some extent contribute to covering peak demand as well as to regulating the electricity system.

The project is in line with the Bank's priority lending objectives related to renewable energy/energy efficiency and complies with the Bank's energy lending criteria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and it was screened in by national authorities and is subject to an EIA. An EIA has been performed in accordance with national legislation and its compliance with EU legislation will be checked during appraisal.

The European Commission exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC. The Bank will review the project's procurement procedures to ensure that its funds are used appropriately for the purchase of works, goods and services.

Weitere Unterlagen
15/12/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2015
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63600921
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150250
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63760985
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150250
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
233349580
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150250
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
Datenblätter
GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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