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EU FUNDS CO-FINANCING IN MARITIME SECTOR (PL)

Unterzeichnung(en)

Betrag
297.882.868,27 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 297.882.868,27 €
Verkehr : 297.882.868,27 €
Unterzeichnungsdatum
27/02/2017 : 37.882.868,27 €
24/06/2016 : 260.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2016
20150249
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING IN MARITIME SECTOR (PL)
REPUBLIC OF POLAND - MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 1400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing, with EU structural and investment funds and the Connecting Europe Facility (CEF), of certain priority investments during the 2014 - 2020 programming period. The structural programme loan would support TEN-T infrastructure investments in the Polish maritime sector implemented either by the Polish government directly or by seaport management companies owned and supervised by the Polish government.

The project involves financing part of the Polish national contribution to new investments financed by EU grants in TEN-T infrastructure. The proposed operation is expected to co-finance feasible maritime projects implemented either directly by the Polish government or by seaport management companies owned and supervised by the Polish government.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Poland, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), and the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank's services during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING IN MARITIME SECTOR (PL)
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62961151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150249
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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