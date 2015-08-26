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GINKGO FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 30.000.000 €
Stadtentwicklung : 7.500.000 €
Industrie : 22.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/02/2016 : 3.750.000 €
11/02/2016 : 3.750.000 €
11/02/2016 : 11.250.000 €
11/02/2016 : 11.250.000 €
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07/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GINKGO FUND II
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue Finanzierung im Rahmen des Investitionsplans für Europa: Ginkgo 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/02/2016
20150248
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GINKGO FUND II
GINKGO ADVISOR SARL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project involves the EIB participation in an infrastructure fund for the remediation and regeneration of polluted brownfield sites in the EU.

Target investments to clean up impaired sites ("brownfields") acquired from public and private owners, using environmentally sound remediation techniques, with the end goal of selling the repositioned property to third parties, thus supporting urban renewal and regeneration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Depending on their technical characteristics, the processes to be employed and operations to be carried out may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. Urban developments are included in the same Annex II of the same Directive. Those elements will be reviewed during appraisal and addressed in the investment guidelines of the Fund. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35 on environmental liabilities with regard to the prevention and remedying of environmental damage, will be addressed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Kommentar(e)

Projects will be located primarily in France, and secondarily in Belgium.

Weitere Unterlagen
07/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GINKGO FUND II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue Finanzierung im Rahmen des Investitionsplans für Europa: Ginkgo 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GINKGO FUND II
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63928333
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150248
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Frankreich
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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