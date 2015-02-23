WESTMETRO ESPOO EXTENSION

Übersicht
The project consists of the extension of the existing metro line between Matinkylä and Kivenlahti in Espoo, Finland.
This investment loan aims at financing the second phase of Westmetro, from Matinkylä to Kivenlahti in the city of Espoo, the second most populated city in the metropolitan area of Helsinki. The project includes the construction of a 7km double-track underground metro tunnel as well as an underground metro depot. The Westmetro extension project will serve five additional stations located in Espoo.
The project is an urban underground railway and therefore falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. According to this directive, competent authorities decide on the requirement of an EIA on a case-by-case analysis. A full EIA was carried out for the whole line (from Ruoholahti in Helsinki to Kivenlahti in Espoo) in 2005 and approved in 2006, thus including the section Matinkylä to Kivenlahti. Any additional public consultation or updates as well as building permit procedures will be checked at appraisal stage.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required. The first tunnelling and civil works contracts have already been tendered and published in the OJEU as required (2014/ S122-216394, 2014/ S122-282026, 2014/ S122-252184).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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