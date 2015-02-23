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WESTMETRO ESPOO EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
515.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 515.000.000 €
Verkehr : 515.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/08/2018 : 40.000.000 €
15/12/2021 : 65.000.000 €
30/08/2016 : 100.000.000 €
8/02/2017 : 310.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen für die zweite Ausbauphase der West Metro in Espoo

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/08/2016
20150223
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WESTMETRO ESPOO EXTENSION
ESPOON KAUPUNKI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 515 million
EUR 1281 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the extension of the existing metro line between Matinkylä and Kivenlahti in Espoo, Finland.

This investment loan aims at financing the second phase of Westmetro, from Matinkylä to Kivenlahti in the city of Espoo, the second most populated city in the metropolitan area of Helsinki. The project includes the construction of a 7km double-track underground metro tunnel as well as an underground metro depot. The Westmetro extension project will serve five additional stations located in Espoo.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an urban underground railway and therefore falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. According to this directive, competent authorities decide on the requirement of an EIA on a case-by-case analysis. A full EIA was carried out for the whole line (from Ruoholahti in Helsinki to Kivenlahti in Espoo) in 2005 and approved in 2006, thus including the section Matinkylä to Kivenlahti. Any additional public consultation or updates as well as building permit procedures will be checked at appraisal stage.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required. The first tunnelling and civil works contracts have already been tendered and published in the OJEU as required (2014/ S122-216394, 2014/ S122-282026, 2014/ S122-252184).

Weitere Unterlagen
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen für die zweite Ausbauphase der West Metro in Espoo

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66096559
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150223
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
257065227
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150223
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
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Übersicht
WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Datenblätter
WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen für die zweite Ausbauphase der West Metro in Espoo

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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