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UCB NOVEL DRUG CANDIDATES

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 67.500.000 €
Vereinigtes Königreich : 82.500.000 €
Dienstleistungen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2015 : 67.500.000 €
15/12/2015 : 82.500.000 €
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Related public register
24/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCB NOVEL DRUG CANDIDATES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2015
20150218
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UCB NOVEL DRUG CANDIDATES
UCB SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 426 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

Financing of UCB New Medicines activities in the fields of neuroscience (Braine-l'Alleud, Belgium) and immunology (Slough, UK) over the period 2015-2017

The project concerns the discovery research, non-clinical developments and early clinical developments, i.e. finding and confirming candidates and progressing them through proof of concept stage in the areas of neurology and immunology.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if, after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

Professional, Scientific and Technical Activities

Weitere Unterlagen
24/11/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCB NOVEL DRUG CANDIDATES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCB NOVEL DRUG CANDIDATES
Datum der Veröffentlichung
24 Nov 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63067006
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150218
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Belgien
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
UCB NOVEL DRUG CANDIDATES

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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