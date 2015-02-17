FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project will focus on the Greater Suva Area (GSA) on Fiji's main island, Viti Levu in the South Pacific. The project comprises the construction of a new water-treatment plant, upgrade of an existing wastewater treatment plant, upgrade and extension of water distribution and wastewater collection networks, and all related works. Technical assistance will be provided to strengthen project implementation capabilities.
The project will benefit the 224,000 inhabitants in the GSA service area of the Water Authority of Fiji, and will provide them with improved water and sewerage services. The project would bring about a number of important health and environmental improvements, particularly for the growing population in the peri-urban that are as yet unserved.
An environmental and social assessment is being carried out as part of the ongoing technical assistance project preparatory work. Where required, a full environmental impact assessment (EIA) will be carried out taking into account the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. An environmental and social management plan (ESMP) will be required to operationalise environmental and social impact mitigation measures. Details will be assessed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The total project cost is indicative.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.