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FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.355.586,07 €
Länder
Sektor(en)
Fidschi : 64.355.586,07 €
Wasser, Abwasser : 64.355.586,07 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2017 : 64.355.586,07 €
Andere Links
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25/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
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15/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Land Acquisition and Resettlement Plan
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15/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Gender Action Plan
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15/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination - Wastewater subproject
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19/08/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination - Water supply subproject
Zugehörige Pressemitteilungen
Fidschi: UN-Klimakonferenz - EIB unterzeichnet neues Darlehen für Wasser-Resilienzprogramm von 405 Millionen US-Dollar

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/11/2017
20150217
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 75 million
USD 345 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will focus on the Greater Suva Area (GSA) on Fiji's main island, Viti Levu in the South Pacific. The project comprises the construction of a new water-treatment plant, upgrade of an existing wastewater treatment plant, upgrade and extension of water distribution and wastewater collection networks, and all related works. Technical assistance will be provided to strengthen project implementation capabilities.

The project will benefit the 224,000 inhabitants in the GSA service area of the Water Authority of Fiji, and will provide them with improved water and sewerage services. The project would bring about a number of important health and environmental improvements, particularly for the growing population in the peri-urban that are as yet unserved.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental and social assessment is being carried out as part of the ongoing technical assistance project preparatory work. Where required, a full environmental impact assessment (EIA) will be carried out taking into account the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. An environmental and social management plan (ESMP) will be required to operationalise environmental and social impact mitigation measures. Details will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The total project cost is indicative.

Weitere Unterlagen
25/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
15/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Land Acquisition and Resettlement Plan
15/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Gender Action Plan
15/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination - Wastewater subproject
19/08/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination - Water supply subproject
Andere Links
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Fidschi: UN-Klimakonferenz - EIB unterzeichnet neues Darlehen für Wasser-Resilienzprogramm von 405 Millionen US-Dollar

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69170075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150217
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Fidschi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Land Acquisition and Resettlement Plan
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59513059
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150217
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Fidschi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Gender Action Plan
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59516050
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150217
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Fidschi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination - Wastewater subproject
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59516381
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150217
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Fidschi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination - Water supply subproject
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132279233
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150217
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Fidschi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
Datenblätter
FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen