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NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
418.425.164,91 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 418.425.164,91 €
Energie : 418.425.164,91 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2015 : 169.995.750,11 €
2/12/2015 : 248.429.414,8 €
Andere Links
Related public register
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Northern Powergrid erhält EIB-Darlehen von 250 Millionen Pfund Sterling für Netzausbau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2015
20150155
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT 2015-2016
NORTHERN POWERGRID HOLDINGS CO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 300 million
GBP 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Northern Powergrid, the distribution network operator for the northeast England and Yorkshire regions, based in Newcastle Upon Tyne in England, seeks EIB financing for its network investments for the period 2015-2016

Distribution network upgrade, expansion and improvement.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the project will concern the implementation of medium and low-voltage schemes that are expected to have minimal environmental impact. The environmental aspects of the project will be appropriately assessed as part of the Bank’s appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

Total project cost is estimated to be approximately GBP 700 million.

Weitere Unterlagen
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Northern Powergrid erhält EIB-Darlehen von 250 Millionen Pfund Sterling für Netzausbau

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63834772
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150155
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89235695
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150155
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT 2015-2016
Datenblätter
NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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