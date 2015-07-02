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CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 2.000.000 €
Gesundheit : 8.000.000 €
Bildung : 14.000.000 €
Dienstleistungen : 16.000.000 €
Telekommunikation : 24.000.000 €
Verkehr : 30.000.000 €
Stadtentwicklung : 32.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 36.000.000 €
Müllbeseitigung : 38.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2019 : 400.000 €
2/07/2018 : 600.000 €
2/11/2015 : 1.000.000 €
12/06/2019 : 1.600.000 €
2/07/2018 : 2.400.000 €
12/06/2019 : 2.800.000 €
12/06/2019 : 3.200.000 €
2/11/2015 : 4.000.000 €
2/07/2018 : 4.200.000 €
2/07/2018 : 4.800.000 €
12/06/2019 : 4.800.000 €
12/06/2019 : 6.000.000 €
12/06/2019 : 6.400.000 €
2/11/2015 : 7.000.000 €
2/07/2018 : 7.200.000 €
12/06/2019 : 7.200.000 €
12/06/2019 : 7.600.000 €
2/11/2015 : 8.000.000 €
2/07/2018 : 9.000.000 €
2/07/2018 : 9.600.000 €
2/07/2018 : 10.800.000 €
2/07/2018 : 11.400.000 €
2/11/2015 : 12.000.000 €
2/11/2015 : 15.000.000 €
2/11/2015 : 16.000.000 €
2/11/2015 : 18.000.000 €
2/11/2015 : 19.000.000 €
Andere Links
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08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
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22/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 - Opinion of the Environmental Authority

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/11/2015
20150152
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
REPUBLIQUE DE CHYPRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 928 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Structural programme loan supporting the 2014-2020 Partnership Agreement of the Republic of Cyprus.

Economic and social cohesion; environmental sustainability; increase in growth and employment potential

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Cyprus, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The details will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Weitere Unterlagen
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
22/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 - Opinion of the Environmental Authority

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63415713
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150152
Sektor(en)
Gesundheit
Telekommunikation
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Bildung
Durchleitungsdarlehen
Verkehr
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 - Opinion of the Environmental Authority
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62070724
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150152
Sektor(en)
Gesundheit
Telekommunikation
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Bildung
Durchleitungsdarlehen
Verkehr
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
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Andere Links
Übersicht
CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
Datenblätter
CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen