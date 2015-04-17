AMEN BANK-PRETS PME & ETI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
L'opération proposée est un prêt intermédié visant à financer les projets localisés en Tunisie portés par des (i) entreprises de tailles intermédiaires (ETI) (effectif compris entre 250 et 3000 employés), (ii) des petites et moyennes entreprises (PME) (effectif compris entre 10 et 300 employés) ou des (iii) très petites entreprises (TPE) (effectif entre 3 et 10 employés), privées ou publiques à caractère industriel ou commercial intervenant dans l'ensemble des secteurs de l'économie tunisienne.
Ce prêt intermédié a pour objectif de :
(i) contribuer au redressement de l'économie tunisienne et à la lutte pour l'emploi par une augmentation de la capacité d'octroi de prêts à long terme de ses partenaires bancaires,
(ii) soutenir la compétitivité des entreprises en contribuant à la réduction des coûts de financement et à l'amélioration des conditions de prêt des bénéficiaires finaux,
(iii) favoriser l'émergence et le développement des petites et moyennes entreprises (PME et TPE) en améliorant l'accès au financement bancaire de ces entreprises.
La législation tunisienne de l'environnement est comparable à bien des égards aux directives existantes dans l'Union européenne. En vertu de cette législation, le promoteur est tenu de procéder à une évaluation détaillée des incidences environnementales (EIE) pour tous les grands projets, en étroite coordination avec les communautés locales et l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement («ANPE»). Lorsque cela est justifié, l'approbation de l'ANPE sera demandée.
Aucun effet environnemental spécifique n'est identifié à ce stade actuel du projet. AMEN BANK sera cependant informée des exigences environnementales de la Banque et sera invitée à remplir des fiches de synthèse environnementales.
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
La Banque exigera des institutions qu'elles s'assurent que toutes les procédures de passation des marchés effectuées par les bénéficiaires finaux pour les sous-projets que la Banque finance sont conformes avec le Guide des achats de la BEI et aux bonnes pratiques commerciales.
This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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