AMEN BANK-PRETS PME & ETI

L'opération proposée est un prêt intermédié visant à financer les projets localisés en Tunisie portés par des (i) entreprises de tailles intermédiaires (ETI) (effectif compris entre 250 et 3000 employés), (ii) des petites et moyennes entreprises (PME) (effectif compris entre 10 et 300 employés) ou des (iii) très petites entreprises (TPE) (effectif entre 3 et 10 employés), privées ou publiques à caractère industriel ou commercial intervenant dans l'ensemble des secteurs de l'économie tunisienne.

Ce prêt intermédié a pour objectif de :

(i) contribuer au redressement de l'économie tunisienne et à la lutte pour l'emploi par une augmentation de la capacité d'octroi de prêts à long terme de ses partenaires bancaires,



(ii) soutenir la compétitivité des entreprises en contribuant à la réduction des coûts de financement et à l'amélioration des conditions de prêt des bénéficiaires finaux,



(iii) favoriser l'émergence et le développement des petites et moyennes entreprises (PME et TPE) en améliorant l'accès au financement bancaire de ces entreprises.

