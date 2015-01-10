Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LIGHT RAIL ROTTERDAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 120.000.000 €
Verkehr : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2016 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Related public register
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europäische Unterstützung für Ausbau des U-Bahn-Netzes in Rotterdam

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2016
20150110
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LIGHT RAIL ROTTERDAM
ROTTERDAMSE ELEKTRISCHE TRAM NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the purchase of modern light rail vehicles, and the refurbishment and construction of related infrastructure.

The project will increase the attractiveness of public transport in the region and promote sustainable transport, thus contributing to the EIB's climate action priority objective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required for this component. Compliance of the new depot, the expansion of existing depot and associated facilities (i.e. infrastructure, if any) will be analysed during appraisal.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The procurement process followed for these trains, as for the other projects components, will be reviewed during appraisal.

Weitere Unterlagen
24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIGHT RAIL ROTTERDAM
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europäische Unterstützung für Ausbau des U-Bahn-Netzes in Rotterdam

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64314981
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150110
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135363251
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150110
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Related public register
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Andere Links
Übersicht
LIGHT RAIL ROTTERDAM
Datenblätter
LIGHT RAIL ROTTERDAM
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europäische Unterstützung für Ausbau des U-Bahn-Netzes in Rotterdam

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europäische Unterstützung für Ausbau des U-Bahn-Netzes in Rotterdam
Andere Links
Related public register
24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Related public register
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LIGHT RAIL ROTTERDAM

Videos

Thumbnail: In der U-Bahn um die Welt – mit der EIB
In der U-Bahn um die Welt – mit der EIB
Learn more
Thumbnail: Die EIB-Gruppe in den Niederlanden
Die EIB-Gruppe in den Niederlanden
Learn more

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen