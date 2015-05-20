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BRANDENBURG FORSCHUNG IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 350.000.000 €
Bildung : 140.000.000 €
Dienstleistungen : 210.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2015 : 140.000.000 €
23/10/2015 : 210.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRANDENBURG FORSCHUNG IV
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BRANDENBURG FORSCHUNG IV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/10/2015
20150097
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRANDENBURG FORSCHUNG IV
Land Brandenburg
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of the eligible investments of the Federal State of Brandenburg in knowledge production and research performed by academic staff and scientists, as well as capital investments in research infrastructure and scientific equipment from 2016 to 2018.

The purpose of the project is to enhance the quality and efficiency of scientific work and augment academic research activities undertaken at three public universities and five university colleges (Fachhochschulen) as well as up to 18 public research institutes affiliated with the Max-Planck Society, the Wilhelm-Gottfried- Leibniz Foundation, the Helmholtz Association and the Fraunhofer Foundation during the period 2016 to 2018. The project will strengthen research infrastructures and capabilities in the convergence region of Brandenburg.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research facilities are not specifically mentioned in the Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA); however the project is covered by Annex II of said Directive in relation to urban development. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the potential environmental impacts of the capital investments concerned.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

Professional, scientific and technical activities, & education

Weitere Unterlagen
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRANDENBURG FORSCHUNG IV
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BRANDENBURG FORSCHUNG IV

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRANDENBURG FORSCHUNG IV
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63427230
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150097
Sektor(en)
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BRANDENBURG FORSCHUNG IV
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124612590
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150097
Sektor(en)
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRANDENBURG FORSCHUNG IV
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BRANDENBURG FORSCHUNG IV
Andere Links
Übersicht
BRANDENBURG FORSCHUNG IV
Datenblätter
BRANDENBURG FORSCHUNG IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen