Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 300.000.000 €
Verkehr : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2015 : 133.000.000 €
9/03/2018 : 167.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB unterstützt Vorhaben für Straßen- und Tunnelsicherheit mit 133 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2015
20150095
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
ANAS S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 694 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of several small and mid-sized investments, including installation of safety barriers, noise barriers and tunnel improvements to enhance the safety and environmental performances of a number of road sections on the network managed by ANAS SpA.

The investments included in the project aim at improving road safety in a large part of the national road network in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

During appraisal the Bank will verify the compliance of the investments composing the project with the EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.

The project’s compliance with the applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC) will be checked during the appraisal, with respect, in particular, to the publication of the tender notices in the EU official journal as and where appropriate. Details of the procurement strategies will be reviewed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
17/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB unterstützt Vorhaben für Straßen- und Tunnelsicherheit mit 133 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60141395
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150095
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165374745
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150095
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Andere Links
Übersicht
ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Datenblätter
ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB unterstützt Vorhaben für Straßen- und Tunnelsicherheit mit 133 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB unterstützt Vorhaben für Straßen- und Tunnelsicherheit mit 133 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
17/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen