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FOMENTO ROAD RENEWAL & REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
161.300.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 161.300.000 €
Verkehr : 161.300.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/01/2016 : 161.300.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/01/2016
20150080
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FOMENTO ROAD RENEWAL & REHABILITATION
KINGDOM OF SPAIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 161 million
EUR 745 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a multi-scheme operation to improve the national road network in Spain.

This project will contribute to investment to improve road infrastructure. In particular, the operation will target schemes in the area of road rehabilitation and upgrades, construction of missing links and works to alleviate bottlenecks in TEN-T road networks and/or eligible Spanish regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As the project is a multi-scheme operation, compliance with Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), as amended, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed during appraisal on a case-by-case basis. In particular, the implementation of the assessment procedures required under Art. 6(3) and Art. 6 (4) of the Habitats Directive will be verified. Compliance with Directive 2001/42/EC on strategic environmental assessment (SEA) will also be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC as well as Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOMENTO ROAD RENEWAL & REHABILITATION
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOMENTO ROAD RENEWAL & REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
7 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63417160
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150080
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A44- MOTORWAY GABIAS-ALHENDIN (FL 20150080)
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63603136
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150080
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - A-32 SOUTH ALBACETE BY-PASS (FL 20150080) - Resumen No Técnico
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62925692
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150080
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - A44- MOTORWAY GABIAS-ALHENDIN (FL 20150080) - Resumen no Técnico
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67038742
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150080
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - A-32 SOUTH ALBACETE BY-PASS (FL 20150080)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
182314800
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150080
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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07/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOMENTO ROAD RENEWAL & REHABILITATION
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen