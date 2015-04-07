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BIAL INOVACAO RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/09/2015 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIAL INOVACAO RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BIAL INOVACAO RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB unterstützt FEI-Tätigkeit von Bial mit 60 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/09/2015
20150078
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BIAL INOVACAO RDI II
BIAL PORTELA & CA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 101 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns Bial’s R&D investment programme over the next 3 years.

The promoter’s R&D investment program has the objective to discover, develop and provide therapeutic solutions in the following three major areas of research: central nervous system (CNS), cardiology and allergen immunotherapy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorized for the same purpose and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

This would be Bial’s second R&D investment programme supported by the EIB.

Weitere Unterlagen
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIAL INOVACAO RDI II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BIAL INOVACAO RDI II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB unterstützt FEI-Tätigkeit von Bial mit 60 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIAL INOVACAO RDI II
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60092143
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150078
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BIAL INOVACAO RDI II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87288839
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150078
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIAL INOVACAO RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BIAL INOVACAO RDI II
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BIAL INOVACAO RDI II
Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB unterstützt FEI-Tätigkeit von Bial mit 60 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BIAL INOVACAO RDI II

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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