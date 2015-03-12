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OMNICANE CARBON BURN-OUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mauritius : 8.000.000 €
Müllbeseitigung : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2015 : 8.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OMNICANE CARBON BURN-OUT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2015
20150053
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OMNICANE CARBON BURN-OUT
OMNICANE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 22 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installation and operation of a carbon burn-out facility for coal ashes to convert coal fly and bottom ashes into additives for portland cement. This is an innovative waste-management project to address the problem of ash disposal in Mauritius.

The key objective of this operation is to transform waste into a valuable input to another process, which would offer substantial environmental benefits avoiding the disposal/landfilling of ashes which cannot be sustained in the long term due to the decreasing availability of space.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The local environmental competent authority required the promoter to execute an environmental impact assessment (EIA). The position in respect of national legislation will be confirmed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OMNICANE CARBON BURN-OUT
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OMNICANE CARBON BURN-OUT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60221075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150053
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mauritius
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82703313
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150053
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mauritius
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Andere Links
Übersicht
OMNICANE CARBON BURN-OUT
Datenblätter
OMNICANE CARBON BURN-OUT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen