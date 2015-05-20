LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SNI

Cette opération vise à générer des avantages environnementaux par le soutien à des projets de construction de logements neufs efficaces en matière de consommation d'énergie, avec si possible l'utilisation d’énergies renouvelables, et qui contribuent ainsi à réduire les risques liés au changement climatique. Les sous-projets qui seront financés sont susceptibles d'être de petite taille (coût inférieur à EUR 50m) et devraient avoir un impact négatif très limité sur l'environnement, d’autant qu’ils devront respecter les critères de la Banque sur le plan urbain (lutte contre l’étalement urbain, densité, mixité, etc.). L'impact cumulé des sous-projets pourrait plutôt générer des bénéfices environnementaux importants. La Banque évaluera la capacité et les procédures de la Société Nationale Immobilière pour s’assurer de la conformité des sous-projets avec les réglementations environnementales et de biodiversité nationales et européennes en vigueur ainsi qu’avec la directive EPBD II et l’objectif de « Nearly Zero Energy Building ».