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TUBITAK RESEARCH PROMOTION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 200.000.000 €
Dienstleistungen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2015 : 200.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Related public register
22/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB-Darlehen von 320 Millionen Euro für Klimaschutz und wissensbasierte Wirtschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2015
20150021
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 536 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at strengthening the research and innovation capacity of Turkey by co-financing the national academic research and development (R&D) programme and the industrial R&D programme managed and implemented through the Scientific and Technological Research Council (TÜBITAK).

The purpose of the project is to strengthen the science system and improve research and innovation capacity in the Republic of Turkey.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

TÜBITAK operates science, technology and innovation programmes and the final beneficiaries of funding will include public and private sector promoters. In the EU this type of activity is not specifically submitted to environmental impact assessment. All research activities included in TÜBITAK programmes will nevertheless have to obtain the approval of the relevant national authorities. The programmes are expected to yield new knowledge and other output that can have improved environmental characteristics. Academic research in social sciences will also be financed and should benefit communities and society as a whole.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and applicable EU public procurement rules. The experience with four previous EIB projects confirms that transparent criteria and procedures for the allocation of financial resources from the TÜBITAK budget to the national R&D programmes are in place.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
22/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB-Darlehen von 320 Millionen Euro für Klimaschutz und wissensbasierte Wirtschaft

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65359929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150021
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85136251
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150021
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
22/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
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Übersicht
TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Datenblätter
TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB-Darlehen von 320 Millionen Euro für Klimaschutz und wissensbasierte Wirtschaft

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Türkei: EIB-Darlehen von 320 Millionen Euro für Klimaschutz und wissensbasierte Wirtschaft
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Project Completion Report - - EN
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22/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen