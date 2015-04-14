TUBITAK RESEARCH PROMOTION II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project aims at strengthening the research and innovation capacity of Turkey by co-financing the national academic research and development (R&D) programme and the industrial R&D programme managed and implemented through the Scientific and Technological Research Council (TÜBITAK).
The purpose of the project is to strengthen the science system and improve research and innovation capacity in the Republic of Turkey.
TÜBITAK operates science, technology and innovation programmes and the final beneficiaries of funding will include public and private sector promoters. In the EU this type of activity is not specifically submitted to environmental impact assessment. All research activities included in TÜBITAK programmes will nevertheless have to obtain the approval of the relevant national authorities. The programmes are expected to yield new knowledge and other output that can have improved environmental characteristics. Academic research in social sciences will also be financed and should benefit communities and society as a whole.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and applicable EU public procurement rules. The experience with four previous EIB projects confirms that transparent criteria and procedures for the allocation of financial resources from the TÜBITAK budget to the national R&D programmes are in place.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.