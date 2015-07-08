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REGIONAL ROLLING STOCK MALAB

Unterzeichnung(en)

Betrag
206.015.657,25 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 206.015.657,25 €
Verkehr : 206.015.657,25 €
Unterzeichnungsdatum
14/02/2017 : 206.015.657,25 €
Andere Links
Related public register
24/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/02/2017
20150009
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 1950 million (EUR 209 million)
SEK 3952 million (EUR 424 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the purchase of 33 new train sets to provide passenger services in the Stockholm-Mälaren Region.

The objective of the project is to create a transport network that is stable over time and to meet the needs of the inhabitants of the greater region around Lake Mälaren, particularly for everyday travel.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer’s plant and does not fall within the scope of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA); therefore no EIA is required. Compliance of associated facilities, in particular of a new depot or expansion of existing depots, if any, with EU directives on the environment will be analysed during appraisal.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
24/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
Datum der Veröffentlichung
24 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62684613
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150009
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185058588
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150009
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
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REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
Datenblätter
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen