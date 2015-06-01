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MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 30.000.000 €
Energie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/09/2016 : 30.000.000 €
Andere Links
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07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE - Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing
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02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
Related public register
15/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/09/2016
20150003
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
BAYERNETS GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 240 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 86.5km-long gas pipeline from Überackern to Finsing in Bavaria

The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive 2014/52/EU). The respective assessment reports, including Flora Fauna Habitats (FFH) assessments, were submitted to the authorities in 2013 and disclosed to the public in 2014. The promoter expects the EIA procedure to finish around mid-2015.

The promoter will follow public procurement procedures according to the relevant EU directives. Main procurement activities are planned to take place in 2015.

Weitere Unterlagen
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE - Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
15/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE - Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63312946
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150003
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64486742
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150003
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131740784
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150003
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE - Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing
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02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
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15/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
Andere Links
Übersicht
MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
Datenblätter
MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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