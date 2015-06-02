REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
Le projet a pour objectif l'acquisition de 13 rames bicourant Regio 2N pour le réseau ferroviaire des pays de la Loire.
Les nouvelles rames permettront de faire face à l'augmentation de la demande et de maîtriser les problèmes d'encombrement ainsi qu'un renouvellement du matériel existant arrivant en fin de vie.
La fabrication de matériel roulant ne tombe dans le champ ni de l'Annexe I ni de l'Annexe II de la Directive 2012/92/EU. Durant l'instruction du projet, la Banque vérifiera les spécifications techniques du matériel, et plus particulièrement les exigences en matière d'efficacité énergétique et de bruit des nouvelles rames.
La Banque exigera du promoteur qu'il s'assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet ait été passés/seront passés conformément à la directive applicable en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EC et Directive 2007/66/EC), avec la publication des avis d'appel d'offres le cas échéant.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.