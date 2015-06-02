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REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
96.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 96.000.000 €
Verkehr : 96.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/09/2015 : 96.000.000 €
Andere Links
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02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Übergeordnetes Projekt
FRENCH REGIONAL TRAINS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/09/2015
20150002
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
REGION PAYS DE LA LOIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 96 million
EUR 192 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet a pour objectif l'acquisition de 13 rames bicourant Regio 2N pour le réseau ferroviaire des pays de la Loire.

Les nouvelles rames permettront de faire face à l'augmentation de la demande et de maîtriser les problèmes d'encombrement ainsi qu'un renouvellement du matériel existant arrivant en fin de vie.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La fabrication de matériel roulant ne tombe dans le champ ni de l'Annexe I ni de l'Annexe II de la Directive 2012/92/EU. Durant l'instruction du projet, la Banque vérifiera les spécifications techniques du matériel, et plus particulièrement les exigences en matière d'efficacité énergétique et de bruit des nouvelles rames.

La Banque exigera du promoteur qu'il s'assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet ait été passés/seront passés conformément à la directive applicable en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EC et Directive 2007/66/EC), avec la publication des avis d'appel d'offres le cas échéant.

Kommentar(e)

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Weitere Unterlagen
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
FRENCH REGIONAL TRAINS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60104947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150002
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159652803
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150002
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Andere Links
Übersicht
REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Datenblätter
REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Übergeordnetes Projekt
FRENCH REGIONAL TRAINS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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