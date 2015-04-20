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COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.060.987,02 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 75.060.987,02 €
Energie : 75.060.987,02 €
Unterzeichnungsdatum
1/07/2015 : 37.529.990,49 €
1/07/2015 : 37.530.996,53 €
Andere Links
Related public register
03/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Related public register
08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Erste Finanzierung im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa: EIB fördert innovativen Infrastrukturfonds für erneuerbare Energien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2015
20140769
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS I K/S,COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS II PS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
DKK 560 million (EUR 75 million)
DKK 15000 million (EUR 2011 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Infrastructure fund investing in large energy-related projects, with a focus on offshore wind, biomass and transmission.

The fund targets mezzanine and equity-type investments primarily in greenfield energy-related projects with a focus on offshore wind, biomass, and electricity transmission, mainly in Northern and Western Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects to be financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, leaving it to the national competent authority to determine on the basis of Annex III of that directive whether an environmental impact assessment is required. If an underlying investment is subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives.

Kommentar(e)

Total project cost: Hard cap: DKK 15,000 million (EUR ~2,000 million) Target: DKK 12,000 million (EUR ~1,600 million)

Weitere Unterlagen
03/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Erste Finanzierung im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa: EIB fördert innovativen Infrastrukturfonds für erneuerbare Energien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60140390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140769
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Dänemark
Deutschland
EU-Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246663614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20140769
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Dänemark
Deutschland
EU-Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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03/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
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Andere Links
Übersicht
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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