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SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 70.000.000 €
Frankreich : 80.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2018 : 70.000.000 €
30/06/2016 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und SaarLB unterzeichnen Garantieabkommen über 100 Mio. Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2016
20140768
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Landesbank Saar
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Risk-sharing instrument to cover up to 50% of credit risk associated with a portfolio of renewable energy loans outstanding on SaarLB's balance sheet. As a condition and with the resources made available by the guarantee, SaarLB will grant new loans to eligible renewable energy projects. The new loans will not be covered by the guarantee.

This operation will be set up as a risk-sharing instrument covering a portfolio of renewable energy assets. The instrument is designed to facilitate the intermediary to undertake new projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-sector multi-scheme operation. All of the schemes are expected to fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (as defined under Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC), then the Bank would require the financial intermediary and the final beneficiary to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und SaarLB unterzeichnen Garantieabkommen über 100 Mio. Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61170933
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140768
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159575322
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140768
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
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Übersicht
SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Datenblätter
SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und SaarLB unterzeichnen Garantieabkommen über 100 Mio. Euro

Aktuelles und Storys

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Deutschland: EIB und SaarLB unterzeichnen Garantieabkommen über 100 Mio. Euro
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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