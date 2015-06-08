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PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 240.000.000 €
Verkehr : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2020 : 240.000.000 €
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15/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2020
20140753
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 497 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition du matériel roulant pour opérer la ligne 15 sud du Grand Paris Express

Le projet contribuera à atténuer les problèmes actuels et futurs de la circulation autour de la Région Ile-de-France et, par conséquent, à améliorer la qualité de l'environnement urbain et régional. Il vise à accroître l'efficacité des transports publics, la fiabilité et le confort de service.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La production des nouvelles rames aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU.

La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (directive 2004/17/CE, directive 2004/18/CE et directive 2007/66/CW) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

Weitere Unterlagen
15/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
15 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88484837
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140753
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen