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POLAND SOCIAL HOUSING FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
279.666.735,32 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 279.666.735,32 €
Stadtentwicklung : 279.666.735,32 €
Unterzeichnungsdatum
18/08/2017 : 93.442.661,24 €
17/12/2015 : 186.224.074,08 €
Andere Links
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND SOCIAL HOUSING FL
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SOCIAL HOUSING FL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2015
20140733
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND SOCIAL HOUSING FL
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 800 million
PLN 3000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to co-finance a national programme for refurbishment and new construction of rental social housing throughout Poland. The loan will be intermediated through Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), the national development bank, which will on-lend loan proceeds to non-profit social housing enterprises (TBS) or other eligible housing operators implementing the project.

The framework loan will help meet Poland's national housing needs by providing access to social and affordable housing for low and moderate-income households with a focus on areas not covered by previous national social housing programmes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-scheme operation classified as a framework loan. Some of the schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND SOCIAL HOUSING FL
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SOCIAL HOUSING FL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND SOCIAL HOUSING FL
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60337863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140733
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SOCIAL HOUSING FL
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184834505
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140733
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND SOCIAL HOUSING FL
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SOCIAL HOUSING FL
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Datenblätter
POLAND SOCIAL HOUSING FL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen