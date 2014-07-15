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ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
57.301.336,28 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 57.301.336,28 €
Industrie : 14.182.080,73 €
Verkehr : 14.325.334,07 €
Stadtentwicklung : 28.793.921,48 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2016 : 14.182.080,73 €
26/07/2016 : 14.325.334,07 €
26/07/2016 : 28.793.921,48 €
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Related public register
07/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der kommunalen Infrastruktur von Zielona Góra

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2016
20140715
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
CITY OF ZIELONA GORA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 250 million (EUR 59 million)
PLN 550 million (EUR 130 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project focuses on financing small and medium-scale investment schemes, mainly in the fields of urban renewal, transport, health and education in the City of Zielona Gora.

The project will contribute to the implementation of a development plan and an investment programme of the City of Zielona Gora and, in particular, to the improvement of sustainable municipal and social infrastructure. The project should contribute to the overall development of the city and enhancement of the overall conditions for life and business in the city.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes might fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EEC), as amended. If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (Directives 2004/17/EC and 2007/18/EC) as implemented by national law including publication of contract notices in the EU Official Journal, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national or regional legislation.

Weitere Unterlagen
07/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der kommunalen Infrastruktur von Zielona Góra

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63945441
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140715
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165013461
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140715
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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07/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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Übersicht
ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der kommunalen Infrastruktur von Zielona Góra

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen