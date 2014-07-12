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ANSALDO ENERGIA R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/08/2015 : 25.000.000 €
7/08/2015 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANSALDO ENERGIA R&D
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO ENERGIA R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/08/2015
20140712
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ANSALDO ENERGIA R&D
ANSALDO ENERGIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 107 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the fields of gas turbines, steam turbines and generators. The project will be carried out mainly in the promoter's research and development (R&D) centre in Genoa and partly by its subsidiary in Rheden (Netherlands).

The project concerns mainly product development and to some extent new technologies in order to meet the demand for new turbine generations with improved energy efficiency or operating flexibility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be carried out in existing R&D facilities that will not change their already authorised scope due to the project. The need for an environmental impact assessment (EIA) in accordance with Directive 2011/92/EU, as amended by directive 2014/52/EU, is therefore unlikely.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANSALDO ENERGIA R&D
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO ENERGIA R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANSALDO ENERGIA R&D
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60100425
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140712
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO ENERGIA R&D
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94777327
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140712
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANSALDO ENERGIA R&D
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO ENERGIA R&D
Andere Links
Übersicht
ANSALDO ENERGIA R&D
Datenblätter
ANSALDO ENERGIA R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen