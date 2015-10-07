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SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
39.738.777,58 €
Länder
Sektor(en)
Mongolei : 39.738.777,58 €
Energie : 39.738.777,58 €
Unterzeichnungsdatum
2/08/2017 : 13.152.422,01 €
2/08/2017 : 26.586.355,57 €
Andere Links
Related public register
08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT (In Mongolian)
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30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
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06/12/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT - Environmental Impact Assessment Report
Related public register
06/12/2021 - Umsiedlungsplan - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Mongolei: 120 Millionen US-Dollar für Windpark Sainshand

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/08/2017
20140699
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAINSHAND SALKHIN PARK LLC
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 95 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a 54MW onshore wind farm near Sainshand, the capital of Dornogobi province in Mongolia

The project will contribute to the promotion of renewable energy and climate change mitigation, key priorities for the Bank. The project is also fully in line with Mongolia's national plan for the development of renewable energy resources and will lessen the country's reliance on ageing coal-fired power generation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The competent authority screened the project in October 2014 and concluded that it requires an environmental and social impact assessment (ESIA) according to Mongolian law. An environmental impact assessment (EIA) conducted and approved in 2009 was only valid for five years and therefore needs to be updated and expanded to meet recent changes in legislation. During appraisal the ESIA will be screened for compliance with the Bank's environmental and social standards.

The project is considered as a concession under the Bank's Guide to Procurement. The concession is based on Mongolian laws that provide a framework for independent power production (IPP) operation and a feed-in tariff that is generally available as well as economically reasonable in terms of price, quality and risk-sharing. During appraisal the Bank will assess the concession process for publicity, fairness and transparency in accordance with section 3.4.3 of the Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT (In Mongolian)
30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
06/12/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT - Environmental Impact Assessment Report
06/12/2021 - Umsiedlungsplan - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Mongolei: 120 Millionen US-Dollar für Windpark Sainshand

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT (In Mongolian)
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62996430
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140699
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mongolei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64468604
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140699
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mongolei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135425997
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140699
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mongolei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT - Environmental Impact Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151779735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140699
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mongolei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151778406
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140699
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mongolei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT (In Mongolian)
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06/12/2021 - Umsiedlungsplan - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Andere Links
Übersicht
SAINSHAND SALKHIN PARK LLC
Datenblätter
SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Mongolei: 120 Millionen US-Dollar für Windpark Sainshand

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen