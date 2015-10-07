SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT

Übersicht
Construction and operation of a 54MW onshore wind farm near Sainshand, the capital of Dornogobi province in Mongolia
The project will contribute to the promotion of renewable energy and climate change mitigation, key priorities for the Bank. The project is also fully in line with Mongolia's national plan for the development of renewable energy resources and will lessen the country's reliance on ageing coal-fired power generation.
The competent authority screened the project in October 2014 and concluded that it requires an environmental and social impact assessment (ESIA) according to Mongolian law. An environmental impact assessment (EIA) conducted and approved in 2009 was only valid for five years and therefore needs to be updated and expanded to meet recent changes in legislation. During appraisal the ESIA will be screened for compliance with the Bank's environmental and social standards.
The project is considered as a concession under the Bank's Guide to Procurement. The concession is based on Mongolian laws that provide a framework for independent power production (IPP) operation and a feed-in tariff that is generally available as well as economically reasonable in terms of price, quality and risk-sharing. During appraisal the Bank will assess the concession process for publicity, fairness and transparency in accordance with section 3.4.3 of the Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.